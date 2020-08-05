Крупный пожар охватил рынок эмирата Аджман в ОАЭ

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Крупный пожар вспыхнул на рынке в промышленной зоне эмирата Аджман на северо-востоке ОАЭ, сообщает эмиратская газета "Аль-Халидж".

Издание опубликовало видео из окна автомобиля с расположенной рядом трассы. На кадрах видно черные клубы густого дыма, поднимающиеся в небо.

Сейчас пожарные расчеты службы гражданской обороны эмирата пытаются взять под контроль возгорание.

Накануне в столице Ливана Бейруте прогремел мощный взрыв. Хлопок сопровождался столбом красного дыма, с которым также поднимались черный и белый дым.

В большинстве районов города взрывной волной выбило стекла зданий и автомобилей. Сотни жителей остались без жилья. В результате ЧП погибли 135 человек, ранения получили порядка четырех тысяч.

Причиной взрыва власти назвали детонацию хранящихся на складе 2,7 тысячи тонн конфискованной в 2015 году аммиачной селитры. В стране объявлен траур. Столица Ливана признана районом бедствия.