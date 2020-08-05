Крупный пожар охватил рынок эмирата Аджман в ОАЭ

20:09
Фото: instagram.com/nasom_fouad
Крупный пожар вспыхнул на рынке в промышленной зоне эмирата Аджман на северо-востоке ОАЭ, сообщает эмиратская газета "Аль-Халидж".
Издание опубликовало видео из окна автомобиля с расположенной рядом трассы. На кадрах видно черные клубы густого дыма, поднимающиеся в небо.
Сейчас пожарные расчеты службы гражданской обороны эмирата пытаются взять под контроль возгорание.
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Fire in ajman Guys , please stay safe my ajman Nibbas ❤️
Публикация от 2k please ? 🙄 (@arbaabmemes)
Накануне в столице Ливана Бейруте прогремел мощный взрыв. Хлопок сопровождался столбом красного дыма, с которым также поднимались черный и белый дым.
В большинстве районов города взрывной волной выбило стекла зданий и автомобилей. Сотни жителей остались без жилья. В результате ЧП погибли 135 человек, ранения получили порядка четырех тысяч.
Причиной взрыва власти назвали детонацию хранящихся на складе 2,7 тысячи тонн конфискованной в 2015 году аммиачной селитры. В стране объявлен траур. Столица Ливана признана районом бедствия.
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