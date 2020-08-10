Число пострадавших в пожаре на АЗС в Волгограде выросло до 13

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Общее число пострадавших в результате пожара на газовой заправочной станции в Волгограде увеличилось до 13 человек. Об этом сообщает ТАСС.

"Пострадавших 13, еще один человек обратился к медикам", – сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Об инциденте стало известно днем в понедельник, 10 августа. В Волгограде загорелась цистерна с газом. Пожару был присвоен второй уровень сложности.

Изначально сообщалось о четырех пострадавших, но впоследствии их число выросло. Водитель газовоза был направлен в реанимацию.

На данный момент возгорание полностью потушено.

