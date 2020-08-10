Площадь пожара на АЗС в Волгограде превысила 1000 квадратных метров

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Площадь пожара, который был незадолго до взрыва на газовой заправке в Волгограде, возросла. Согласно последним данным, она превысила 1000 квадратных метров, заявил ТАСС врио начальника ГУ МЧС по Волгоградской области Николай Любавин.

Отмечается, что огонь перекинулся на траву.

"К моменту прибытия пожарных горела емкость с газом при сливе на автозаправке с последующим взрывом. В результате взрыва произошло горение сухой растительности на прилегающей территории", – сообщил Любавин.

Ранее пожар на газовой автозаправке в Волгограде был потушен. Возгорание произошло на проспекте Ленина в Тракторозаводском районе. Причина случившегося еще неизвестна, на месте работают экстренные службы.

Согласно последним данным, число пострадавших в результате инцидента увеличилось до 13 человек.