Площадь пожара на АЗС в Волгограде превысила 1000 квадратных метров

15:27
Фото: 34.mchs.gov.ru
Площадь пожара, который был незадолго до взрыва на газовой заправке в Волгограде, возросла. Согласно последним данным, она превысила 1000 квадратных метров, заявил ТАСС врио начальника ГУ МЧС по Волгоградской области Николай Любавин.
Отмечается, что огонь перекинулся на траву.
"К моменту прибытия пожарных горела емкость с газом при сливе на автозаправке с последующим взрывом. В результате взрыва произошло горение сухой растительности на прилегающей территории", – сообщил Любавин.
Ранее пожар на газовой автозаправке в Волгограде был потушен. Возгорание произошло на проспекте Ленина в Тракторозаводском районе. Причина случившегося еще неизвестна, на месте работают экстренные службы.
Согласно последним данным, число пострадавших в результате инцидента увеличилось до 13 человек.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: