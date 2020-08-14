Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Зеленограде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека погибли при пожаре в многоквартирном жилом доме в Зеленограде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По имеющейся информации, пожар случился на седьмом этаже в двухкомнатной квартире. Огонь охватил личные вещи и мебель.

"После ликвидации обнаружены двое погибших", – сказал собеседник агентства.

При этом из соседней квартиры были спасены два человека.

Общая площадь пожара составила 3 квадратных метра. Причины случившегося выясняются.

Ранее три человека стали жертвами пожара в Саратовской области. На месте происшествия произошло возгорание дачного домика.