15:05
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожар на крыше жилой многоэтажки на западе Москвы потушен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.
"В 14:41 пожар ликвидирован", – сказали в пресс-службе.
Возгорание на площади 30 квадратных метров происходило по адресу улица Удальцова, дом 19, корпус 2. На крыше здания горел деревянный обрешетник. Информации о пострадавших не поступало.
Накануне пожар произошел на лыжной базе в Химках. Общая площадь пожара составила 450 квадратных метров.
В этот же день пожар произошел в квартире на 10-м этаже по адресу улица Бирюсинка, дом 10. Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров.
Из горящей квартиры сотрудникам МЧС удалось спасти одного человека. Еще четыре человека были спасены из соседних квартир.
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