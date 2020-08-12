Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Кровля жилой многоэтажки загорелась на западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

Возгорание происходит по адресу улица Удальцова, дом 19, корпус 2. На крыше здания горит деревянный обрешетник. Общая площадь пожара составляет 30 квадратных метров.

Информации о пострадавших не поступало. В настоящий момент выясняются причины произошедшего.

Накануне пожар произошел на лыжной базе в Химках. Общая площадь пожара составила 450 квадратных метров.

