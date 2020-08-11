Лыжная база загорелась в Химках

11 августа, 19:25
Фото: instagram.com/alesia.sambulova
Лыжная база загорелась в городе Химки Московской области. Об этом сообщает ТАСС.
"Поступило сообщение о возгорании лыжной базы "Динамо" в Химках по адресу улица Лермонтова, 1. Сейчас площадь пожара составляет 450 квадратных метров", – рассказал собеседник информагентства в экстренных службах.
По предварительным оценкам спасателей, существует угроза распространения огня на другие здания. Сам загоревшийся комплекс представляет собой двухэтажное деревянное здание.
Во вторник, 11 августа, спасатели в Москве спасли пятерых человек при пожаре на улице Бирюсинка. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров, причем загорелась квартира на 10 этаже жилого дома.
Накануне в Химках загорелся заброшенный дом, расположенный на улице Крылова. На место оперативно прибыла пожарная бригада.
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