На башне "Империя" в составе "Москвы-Сити" опробуют новую систему пожаротушения

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Московские спасатели проведут пожарно-тактические учения на 60-этажной башне "Москва-Сити" в воскресенье, 9 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

"Впервые в деловом комплексе Империя пройдет уникальное пожарно-тактическое учение 9 августа 2020 года с целью испытания новой системы пожаротушения", – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве.

Новая технология представляет из себя способ смешения воды с воздухом. Кроме того, ее отличает повышенная дальность – более 100 метров. Спасатели планируют опробовать ее на самой верхней точке "Империи", которая находится на высоте 236,42 метра.

По результатам учений, на которых специалисты отработают приемы и способы тушения пожара на такой высоте, будет принято решение о применении системы в столице.

Накануне пожар произошел в квартире жилого дома на Уральской улице в столичном районе Гольяново. По сообщениям очевидцев, пламя тушили с этажа ниже квартиры, где началось возгорание.

