Три человека стали жертвами пожара в Саратовской области

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Пожар в дачном домике случился в Балаковском районе Саратовской области. В результате случившегося погибли три человека.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на управление СК по области, пожар произошел в четверг около 21:30 (20:30 по московскому времени) в СНТ "Сельский строитель" села Ивановка.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники пожарных служб. Им удалось ликвидировать возгорание.
"Пожарными в домовладении обнаружены останки тел трех человек, подвергшиеся существенному термическому воздействию", – сообщили в СК.
В данный момент следователи проводят осмотр места пожара. По факту случившегося проводится проверка.
Личности погибших пока не установлены. При этом детей среди них нет, отметили в СК.
Ранее двое детей и двое взрослых погибли при пожаре под Тверью. Огонь распространился на площади 56 квадратных метров.
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