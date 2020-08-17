Один человек пострадал при пожаре в общежитии МГУТУ

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Один человек пострадал при пожаре в общежитии Московского госуниверситета технологий и управления имени имени К. Г. Разумовского. Об этом ТАСС рассказали в экстренных службах.

"В результате пожара один человек пострадал. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Согласно сведениям на официальном сайте МЧС по столице, в 18:39 открытое горение сбито, а в 18:54 пожар ликвидирован. По информации оперативного ведомства, возгорание было по адресу: 1-й Балтийский переулок, дом 6/21, корпус 1. Из здания были выведены порядка 100 человек.

Ранее сообщалось о возгорании на складе лакокрасочной продукции в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.