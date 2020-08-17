Пожар в общежитии одного из университетов Москвы ликвидирован

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар в общежитии университета в 1-м Балтийском переулке ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В 18:39 открытое горения сбито, в 18:54 пожар был ликвидирован", – говорится в сообщении.

Пожар на площади 50 квадратных метров происходил по адресу: 1-й Балтийский переулок, дом 6/21, корпус 1. В целях безопасности из здания были эвакуированы более 100 человек. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось о возгорании на складе лакокрасочной продукции в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

Пожар произошел по адресу: переулок Спортсменский, 12Б. К тушению пожара были привлечены 100 человек и 35 единиц техники.

