Пожар произошел в строительных бытовках в парке Северного речного вокзала в Москве

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожар случился в строительных бытовках в парке Северного речного вокзала в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Известно, что сигнал о пожаре поступил в ведомство в 23:30. Сообщалось, что огонь охватил строительные бытовки по адресу: Ленинградское шоссе, дом 47, строение 2.
"Пожарным удалось не допустить распространения огня. В 00:07 пожар был локализован, а в 00:10 ликвидирован", – заявили в МЧС.
Известно, что площадь возгорания составила 70 квадратных метров. В результате случившегося никто не пострадал.
Ранее пожар произошел в подвале поликлиники на востоке Москвы. Инцидент случился на 2-й Пугачевской улице. С места происшествия эвакуировали сотрудником медучреждения и посетителей.
2 сентября огонь охватил кафе на Варшавском шоссе в Москве. Огонь распространился на площади в 30 квадратных метров.
Кафе сгорело на юге Москвы
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