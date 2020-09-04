Пожар произошел в строительных бытовках в парке Северного речного вокзала в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар случился в строительных бытовках в парке Северного речного вокзала в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Известно, что сигнал о пожаре поступил в ведомство в 23:30. Сообщалось, что огонь охватил строительные бытовки по адресу: Ленинградское шоссе, дом 47, строение 2.

"Пожарным удалось не допустить распространения огня. В 00:07 пожар был локализован, а в 00:10 ликвидирован", – заявили в МЧС.

Известно, что площадь возгорания составила 70 квадратных метров. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее пожар произошел в подвале поликлиники на востоке Москвы. Инцидент случился на 2-й Пугачевской улице. С места происшествия эвакуировали сотрудником медучреждения и посетителей.

2 сентября огонь охватил кафе на Варшавском шоссе в Москве. Огонь распространился на площади в 30 квадратных метров.