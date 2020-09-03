Кровля пятиэтажного здания загорелась в Калуге на площади 2,1 тыс кв м

Кровля пятиэтажного здания загорелась на площади 2,1 тысячи квадратных метров в Калуге. Об этом сообщает РИА Новости.

"В 12:08 поступило сообщение о загорании кровли пятиэтажного кирпичного здания на улице Карла Либкнехта", – рассказали в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, огонь охватил всю кровлю строения. Люди, которые находились в здании, самостоятельно покинули место происшествия.

В ночь с 2 на 3 сентября стало известно о пожаре в кафе на юге Москвы. На место происшествия в районе Варшавского шоссе оперативно прибыли пожарные, устранившие возгорание на площади около 30 квадратных метров.

