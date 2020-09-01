Пожар на бумажном складе в Химках потушили

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Пожар на бумажном складе в подмосковных Химках ликвидирован на площади 1,1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подмосковный главк МЧС.

"В 11:55 пожар ликвидирован", – сказал представитель ведомства.

Пожар вспыхнул во вторник утром на складе с бумагой в городском округе Химки. Инцидент произошел в Транспортном проезде, доме 17а.

Как отмечалось ранее, размер склада составляет 50 на 20 метров. При этом бумагой он заполнен наполовину. На месте происшествия работали пять единиц техники и 20 человек.

