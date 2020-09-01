Пожар на складе с бумагой локализован в Химках

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На складе с бумагой в городском округе Химки произошел пожар, сообщает ТАСС , ссылаясь на пресс-службу областного ГУ МЧС РФ.

"В 10:54 по московскому времени поступило сообщение о пожаре в строении в Транспортном проезде, доме 17а. Горит склад с бумагой", – отметили в ведомстве.

Отмечается, что размер склада составляет 50 на 20 метров. При этом бумагой он заполнен наполовину. На месте происшествия работают пять единиц техники и 20 человек.

Известно, что площадь возгорания составила 1 100 квадратных метров. В настоящее время пожар локализован.

Ранее в аварийном доме в центре Ростова-на-Дону на площади в тысячу квадратных метров произошел пожар. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. Позднее пожар локализовали. О пострадавших не сообщалось.