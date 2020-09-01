Пожар на складе с бумагой локализован в Химках

11:49
"В 10:54 по московскому времени поступило сообщение о пожаре в строении в Транспортном проезде, доме 17а. Горит склад с бумагой", – отметили в ведомстве.
Отмечается, что размер склада составляет 50 на 20 метров. При этом бумагой он заполнен наполовину. На месте происшествия работают пять единиц техники и 20 человек.
Известно, что площадь возгорания составила 1 100 квадратных метров. В настоящее время пожар локализован.
Ранее в аварийном доме в центре Ростова-на-Дону на площади в тысячу квадратных метров произошел пожар. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. Позднее пожар локализовали. О пострадавших не сообщалось.
Одного человека спасли при пожаре на севере Москвы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: