Пожар случился в кафе на Варшавском шоссе

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Пожар произошел в кафе на юге Москвы. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
Известно, что сигнал о возгорании поступил в пожарную службу 2 сентября в 22:26. Сообщалось, что огонь охватил здание по адресу: Варшавское шоссе, дом 170а.
"Происходило возгорание деревянного обрешетника кровли в одноэтажной пристройке к двухэтажному зданию", – рассказали в пресс-службе.
По имеющимся данным, площадь пожара составила порядка 30 квадратных метров. При этом до прибытия спасателей из здания смогли самостоятельно выбраться 10 человек.
"Сведений о пострадавших не поступало", – отметили в пресс-службе.
Там также добавили, что в 23:32 пожар был полностью ликвидирован.
Накануне три ребенка стали жертвами пожара в Мордовии. Общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров.
Кроме того, пять человек стали жертвами случившегося пожара в 5-этажном доме в Махачкале. Сообщалось, что среди погибших – взрослая женщина, а также четверо детей.
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