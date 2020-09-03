Пожар произошел в подвале поликлиники на востоке Москвы – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пожар произошел в здании поликлиники на 2-й Пугачевской улице в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

С места происшествия были эвакуированы сотрудники медучреждения и посетители.

"В подвале здания на 2-й Пугачевской улице, доме 8, произошел пожар. Производится эвакуация", – рассказал собеседник информагентства из экстренных служб столицы.

Согласно данным открытых источников, по указанному адресу расположена городская поликлиника № 64.

Накануне вечером спасатели выезжали на тушение пожара в кафе, расположенном на Варшавском шоссе в Москве. Огонь распространился на площади в 30 квадратных метров здание самостоятельно покинули 10 человек.

