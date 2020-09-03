Площадь лесных пожаров в Ростовской области увеличилась до 850 га

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Площадь лесных пожаров в Тарасовском районе Ростовской области составляет уже 850 гектаров. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

"Продолжается борьба с лесным пожаром в Тарасовском районе. По состоянию на 13:00 по московскому времени площадь пожара составляет 850 гектаров", – сказано в сообщении.

Ранее говорилось о площади горения 700 гектаров.

Накануне из-за возгорания в Тарасовском районе региона ввели режим ЧС. Эвакуация потребовалась более 100 жителям хутора Патроновка. Сообщалось, что там огнем охвачен лесной массив на площади более 500 гектаров. Всего в Ростовской области были зафиксированы четыре ландшафтных возгорания.

А вот в Красносулинском районе области в результате пожаров один человек погиб, 14 человек пострадали.

