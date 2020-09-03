При пожарах в Ростовской области пострадали 14 человек, один погиб

Фото: МЧС России по Ростовской области

В результате лесных пожаров в Красносулинском районе Ростовской области один человек погиб, 14 человек пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя губернатора региона Вадима Артемова.

По его словам, это произошло после того, как огонь перекинулся на строения на станции Замчалово.

"В Красносулинском районе, в районе станции Замчалово, повреждено огнем 15 нежилых и жилых строений. Пострадали 14 граждан. Погиб один человек – женщина 1935 года рождения", – сказал Артемов.

В связи с лесными пожарами в Тарасовском районе Ростовской области ввели режим ЧС. Сообщалось, что там огнем охвачен лесной массив на площади более 500 гектаров.

Ранее в Ростовской области были зафиксированы четыре ландшафтных возгорания. В связи с этим в хуторе Патроновка провели эвакуацию порядка 100 человек.

До этого пожары дошли до СНТ "Пионер" в Белокалитвинском районе. Возгорание удалось ликвидировать в 20 строениях населенного пункта.