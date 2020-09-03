При пожарах в Ростовской области пострадали 14 человек, один погиб

09:26
Фото: МЧС России по Ростовской области
В результате лесных пожаров в Красносулинском районе Ростовской области один человек погиб, 14 человек пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя губернатора региона Вадима Артемова.
По его словам, это произошло после того, как огонь перекинулся на строения на станции Замчалово.
"В Красносулинском районе, в районе станции Замчалово, повреждено огнем 15 нежилых и жилых строений. Пострадали 14 граждан. Погиб один человек – женщина 1935 года рождения", – сказал Артемов.
В связи с лесными пожарами в Тарасовском районе Ростовской области ввели режим ЧС. Сообщалось, что там огнем охвачен лесной массив на площади более 500 гектаров.
Ранее в Ростовской области были зафиксированы четыре ландшафтных возгорания. В связи с этим в хуторе Патроновка провели эвакуацию порядка 100 человек.
До этого пожары дошли до СНТ "Пионер" в Белокалитвинском районе. Возгорание удалось ликвидировать в 20 строениях населенного пункта.
Режим ЧС ввели в четырех населенных пунктах Ростовской области из-за пожаров
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: