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Происшествия

02 сентября, 23:58

Режим ЧС ввели в Тарасовском районе Ростовской области из-за пожаров

происшествия пожар

Фото: МЧС России/ТАСС

Режим ЧС ввели в Тарасовском районе Ростовской области из-за природных пожаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, в указанном районе складывается наиболее сложная обстановка с природными пожарами. Так, огнем охвачен лесной массив на площади порядка 500 гектаров.

"В 18:00 по московскому времени 02.09.2020 администрацией Тарасовского района введен режим ЧС на территории района", – подтвердили в пресс-службе.

Известно, что охваченная огнем площадь увеличилась со 170 до 522 гектаров.

"По состоянию на 22:00 по московскому времени на территории Ростовской области продолжают действовать два природных пожара в Белокалитвинском и Тарасовском районах", – заявили в МЧС.

На данный момент известно о двух погибших в результате пожаров. По фактам случившегося сотрудники СК начали доследственные проверки.

Ранее в Ростовской области были зафиксированы четыре ландшафтных возгорания. В связи с этим в хуторе Патроновка провели эвакуацию порядка 100 человек.

До этого пожары дошли до СНТ "Пионер" в Белокалитвинском районе. Возгорание удалось ликвидировать в 20 строениях населенного пункта.

Режим ЧС ввели в четырех населенных пунктах Ростовской области из-за пожаров

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