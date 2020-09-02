Режим ЧС ввели в Тарасовском районе Ростовской области из-за пожаров

02 сентября, 23:58
Фото: МЧС России/ТАСС
Режим ЧС ввели в Тарасовском районе Ростовской области из-за природных пожаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, в указанном районе складывается наиболее сложная обстановка с природными пожарами. Так, огнем охвачен лесной массив на площади порядка 500 гектаров.
"В 18:00 по московскому времени 02.09.2020 администрацией Тарасовского района введен режим ЧС на территории района", – подтвердили в пресс-службе.
Известно, что охваченная огнем площадь увеличилась со 170 до 522 гектаров.
"По состоянию на 22:00 по московскому времени на территории Ростовской области продолжают действовать два природных пожара в Белокалитвинском и Тарасовском районах", – заявили в МЧС.
На данный момент известно о двух погибших в результате пожаров. По фактам случившегося сотрудники СК начали доследственные проверки.
Ранее в Ростовской области были зафиксированы четыре ландшафтных возгорания. В связи с этим в хуторе Патроновка провели эвакуацию порядка 100 человек.
До этого пожары дошли до СНТ "Пионер" в Белокалитвинском районе. Возгорание удалось ликвидировать в 20 строениях населенного пункта.
Режим ЧС ввели в четырех населенных пунктах Ростовской области из-за пожаров
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