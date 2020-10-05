Один человек стал жертвой пожара в жилом доме на юго-западе Москвы

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожар случился в жилом доме в столичном районе Ломоносовском. Об этом сообщает ТАСС.
По данным городского главка МЧС РФ, сигнал о пожаре поступил в дежурную часть 4 октября в 23:32. Возгорание происходило по адресу улица Гарибальди, дом 10, корпус 6, в 14-этажном здании.
"К сожалению, погиб один человек", – рассказали в МЧС.
По данным спасателей, на 8 этаже в одной из квартир загорелись личные вещи и мебель. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров.
До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 5 человек. Сейчас огонь полностью потушен.
Ранее пожар произошел в частном доме в подмосковном Ногинске. В результате случившегося погибли три человека.
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