Один человек стал жертвой пожара в жилом доме на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар случился в жилом доме в столичном районе Ломоносовском. Об этом сообщает ТАСС.

По данным городского главка МЧС РФ, сигнал о пожаре поступил в дежурную часть 4 октября в 23:32. Возгорание происходило по адресу улица Гарибальди, дом 10, корпус 6, в 14-этажном здании.

"К сожалению, погиб один человек", – рассказали в МЧС.

По данным спасателей, на 8 этаже в одной из квартир загорелись личные вещи и мебель. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров.

До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 5 человек. Сейчас огонь полностью потушен.

Ранее пожар произошел в частном доме в подмосковном Ногинске. В результате случившегося погибли три человека.