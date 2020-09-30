Тело мужчины обнаружили в лесополосе в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тело мужчины обнаружено в лесополосе в Новомосковском административном округе. Об этом Агентству "Москва" заявил источник в правоохранительных органах.

"В поселении Сосенском в лесополосе у дома 29 сентября обнаружено тело мужчины с частично объеденным животными лицом", – говорится в сообщении.

Личность мужчины установили, им оказался приезжий из Оренбургской области 1974 года рождения. Стражи порядка начали расследование в связи со смертью мужчины в ТиНАО.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело после обнаружения тел женщины и ее сына в частном доме в ТиНАО. Следствие рассматривает версию о том, что мужчина, находясь в депрессивном состоянии, убил мать, а затем себя.