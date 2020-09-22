В частном доме в ТиНАО нашли тела женщины и ее сына

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после обнаружения тел женщины и ее сына в частном доме в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2-й статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц")", – рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.

Следствие рассматривает версию о том, что мужчина, находясь в депрессивном состоянии, убил мать, а затем себя.

На месте работают криминалисты, уточняются обстоятельства произошедшего.

Накануне в подмосковном Чехове было обнаружено мумифицированное тело 56-летнего мужчины. Труп нашли в сарае. Истинная причина смерти жителя Московской области пока не установлена.

