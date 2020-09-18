Тело найдено в замусоренной квартире пропавших пенсионеров в Петербурге – СМИ

18:30
Фото: скриншот видео телеграм-канала Baza
Сотрудники правоохранительных органов нашли тело мужчины в заваленной мусором квартире, чьи пожилые хозяева не выходили на связь в Санкт-Петербурге. Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах.
До этого в полицию Фрунзенского района города поступила информация от жильца дома 33 на улице Пражской о неприятном запахе. Предположительно, запах доносился из квартиры сверху, находящейся на третьем этаже жилого дома. Правоохранительные органы установили, что в данной квартире жила пожилая пара: 65-летняя женщина и 70-летний мужчина.
Полиция опросила их дочь и приняла от нее заявление о розыске родителей, переставших выходить на связь.
Выяснилось, что квартира до потолка завалена мусором. К разбору мусорных завалов 18 сентября приступила специализированная организация для утилизации мусора.
"Во время разбора мусора в квартире было найдено тело мужчины", – уточнил собеседник.
Ранее тело пенсионера с огнестрельным ранением головы нашли в подмосковной квартире. Организована доследственная проверка.
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