Тело найдено в замусоренной квартире пропавших пенсионеров в Петербурге – СМИ

Фото: скриншот видео телеграм-канала Baza

Сотрудники правоохранительных органов нашли тело мужчины в заваленной мусором квартире, чьи пожилые хозяева не выходили на связь в Санкт-Петербурге. Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах.

До этого в полицию Фрунзенского района города поступила информация от жильца дома 33 на улице Пражской о неприятном запахе. Предположительно, запах доносился из квартиры сверху, находящейся на третьем этаже жилого дома. Правоохранительные органы установили, что в данной квартире жила пожилая пара: 65-летняя женщина и 70-летний мужчина.

Полиция опросила их дочь и приняла от нее заявление о розыске родителей, переставших выходить на связь.

Выяснилось, что квартира до потолка завалена мусором. К разбору мусорных завалов 18 сентября приступила специализированная организация для утилизации мусора.

"Во время разбора мусора в квартире было найдено тело мужчины", – уточнил собеседник.

Ранее тело пенсионера с огнестрельным ранением головы нашли в подмосковной квартире. Организована доследственная проверка.