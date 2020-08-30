Тело пенсионера с огнестрельным ранением головы нашли в подмосковной квартире

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тело 77-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы было обнаружено в одной из квартир жилого дома в Ногинске. Его супруга была госпитализирована с химическими ожогами лица, шеи и грудной клетки. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Московской области.

Организована доследственная проверка. По предварительным данным, супруг облил женщину неустановленным химическим веществом, а сам выстрелил в себя из самодельного огнестрельного устройства в соседней комнате.

После осмотра места происшествия огнестрельное устройство было изъято. Также назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы, опрашиваются очевидцы.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Ранее Центральный окружной военный суд в Самаре приговорил к 17 годам лишения свободы военнослужащего, который убил таксиста. Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда на общую сумму более 1,6 миллиона рублей.