"Умершая" американка открыла глаза в похоронном бюро

11:28
Фото: depositphotos/photographee.eu
Жительница американского Детройта, которую признали мертвой, очнулась в похоронном бюро. Об этом сообщает телеканал WXYZ-TV.
Как отмечается, врачи скорой помощи приехали на вызов к 20-летней Таймише Бошамп, которая перестала подавать признаки жизни. После неудачных попыток реанимировать девушку, которая, по словам медиков, не дышала, ее признали мертвой.
Судмедэксперты подтвердили смерть Бошамб и, из-за отсутствия следов насильственной смерти, "тело" передали ее семье для выбора похоронного бюро.
Уже в похоронном бюро выяснилось, что девушка не умерла, она дышала.
"Ее почти бальзамировали, если бы она не открыла глаза, вот что самое страшное. <...> Один из худших кошмаров людей – представить, что им вызывают скорую помощь, а вместо этого отправляют в похоронное бюро в сумке для трупов", – приводятся в сообщении слова адвоката Джоффри Фиджера, которого наняла семья Бошамб.
Он добавил, что на данный момент девушка находится на ИВЛ.
Ранее сообщалось, что житель индонезийской деревни Гесикан вернулся домой спустя семь часов после собственных похорон.
Мужчину объявили мертвым после ДТП с участием его мотоцикла. В результате аварии мотоциклист получил тяжелые травмы, что не позволило его распознать близким людям.
Транспортное средство было зарегистрировано на него, поэтому полиция передала его тело родственникам, которое позднее было похоронено. Однако спустя некоторое время владелец мотоцикла вернулся домой. По его словам, незадолго до трагедии он занял деньги у своего товарища, оставив взамен ему свой мотоцикл.
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