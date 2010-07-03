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Общество

19:58

В Индонезии мужчина пришел домой через семь часов после своих похорон

общество за рубежом

Фото: ТАСС/Imago Images/Markus Brandhuber

Житель индонезийской деревни Гесикан вернулся домой спустя семь часов после собственных похорон. Об этом сообщает издание Asia One.

Мужчину по имени Сунарто объявили мертвым после ДТП с участием его мотоцикла. В результате аварии мотоциклист получил тяжелые травмы, что не позволило его распознать близким людям. Документов при нем, которые могли подтвердить его личность, также не было.

Транспортное средство было зарегистрировано на 40-летнего Сунарто, поэтому сотрудники полиции передали его тело родственникам, которое позднее было похоронено.

Однако спустя некоторое время владелец мотоцикла вернулся домой. По его словам, незадолго до трагедии он занял деньги у своего товарища, оставив взамен ему свой мотоцикл. Родственникам погибшего эту информацию сообщили, они решили не перезахоранивать тело, а изменить имя на надгробии

В сентябре прошлого года житель Польши очнулся в морге и отправился на вечеринку. Как сообщалось, прохожий увидел мужчину без сознания на улице и вызвал бригаду скорой помощи. Врачи попытались реанимировать мужчину, но затем констатировали смерть "по причине чрезмерного количества выпитого алкоголя".

Некоторое время спустя охранник морга услышал странный шум и стоны, которые доносились из холодильника. Выяснилось, что мужчина, которого сочли мертвым, пришел в себя.

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