Очнувшаяся в морге пенсионерка из Курской области умерла через несколько дней

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81-летняя пенсионерка из Курской области, очнувшаяся в морге районной больницы, умерла через несколько дней после "воскрешения", сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона.

В областной администрации уточнили, что женщина скончалась в Курской областной клинической больнице, куда ее в стабильно тяжелом состоянии госпитализировали из Горшеченского района.

"Региональный комитет здравоохранения выражает соболезнования родным и близким женщины", – отмечается в сообщении.

Комитет здравоохранения Курской области начал проверку. Также проверку инициировали в областном управлении Следственного комитета.

Ранее 83-летняя жительница Винницкой области Украины очнулась спустя десять часов после того, как врачи районной больницы констатировали смерть.

Родственники Ксении Дидух уже успели заказать отпевание, поминальный обед и выкопали могилу.