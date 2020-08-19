Очнувшаяся в морге пенсионерка из Курской области умерла через несколько дней

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Фото: depositphotos/photographee.eu
81-летняя пенсионерка из Курской области, очнувшаяся в морге районной больницы, умерла через несколько дней после "воскрешения", сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона.
В областной администрации уточнили, что женщина скончалась в Курской областной клинической больнице, куда ее в стабильно тяжелом состоянии госпитализировали из Горшеченского района.
"Региональный комитет здравоохранения выражает соболезнования родным и близким женщины", – отмечается в сообщении.
Комитет здравоохранения Курской области начал проверку. Также проверку инициировали в областном управлении Следственного комитета.
Ранее 83-летняя жительница Винницкой области Украины очнулась спустя десять часов после того, как врачи районной больницы констатировали смерть.
Родственники Ксении Дидух уже успели заказать отпевание, поминальный обед и выкопали могилу.
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