Следователи проверят историю с очнувшейся в курском морге женщиной

18:53
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
В Курской области проверят историю о женщине, которая очнулась в морге. Об этом РИА Новости заявил представитель областного управления СК.
Ранее стало известно, что женщина пришла в себя в морге. Согласно данным властей, "смерть" пациентки была диагностирована в районной больнице.
"Женщина под круглосуточным наблюдением специалистов, состояние ее стабильно тяжелое", – привела областная администрация заявление главного врача медицинского учреждения Владимира Луценко.
Теперь проверкой занимается областной комитет здравоохранения.
"Конечно, такие случаи недопустимы, но, чтобы делать выводы, нужно получить заключения экспертов", – отметили в администрации региона.
До этого украинская пенсионерка ожила через 10 часов после смерти. При этом родственники уже успели заказать отпевание и выкопали могилу.
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