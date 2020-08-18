Следователи проверят историю с очнувшейся в курском морге женщиной

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Курской области проверят историю о женщине, которая очнулась в морге. Об этом РИА Новости заявил представитель областного управления СК.

Ранее стало известно, что женщина пришла в себя в морге. Согласно данным властей, "смерть" пациентки была диагностирована в районной больнице.

"Женщина под круглосуточным наблюдением специалистов, состояние ее стабильно тяжелое", – привела областная администрация заявление главного врача медицинского учреждения Владимира Луценко.

Теперь проверкой занимается областной комитет здравоохранения.

"Конечно, такие случаи недопустимы, но, чтобы делать выводы, нужно получить заключения экспертов", – отметили в администрации региона.

До этого украинская пенсионерка ожила через 10 часов после смерти. При этом родственники уже успели заказать отпевание и выкопали могилу.