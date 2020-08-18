Под Курском "умершая" пациентка очнулась в морге

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Фото: depositphotos/photographee.eu
В Курской области власти начали проверку информации об "умершей" пациентке, которая очнулась в морге. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Telegram-канал администрации региона.
По данным властей, "смерть" пациентки были диагностирована в районной больнице.
"Женщина, госпитализированная в Горшеченскую ЦРБ, очнулась в морге, куда ее отправили после того, как констатировали смерть в районной больнице", – подтвердили областные власти.
Сейчас ожившая пациентка находится в Курской областной клинической больнице.
"Конечно, такие случаи недопустимы, но чтобы делать выводы, нужно получить заключения экспертов", – подчеркнули в администрации региона.
Ранее украинская пенсионерка ожила через 10 часов после смерти. При этом родственники уже успели заказать отпевание и выкопали могилу.
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