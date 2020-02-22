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Происшествия

22 февраля, 16:58

Украинская пенсионерка ожила через 10 часов после смерти

происшествия за рубежом

Фото: depositphotos/photographee.eu

83-летняя жительница Винницкой области Украины очнулась спустя десять часов после того, как врачи районной больницы констатировали смерть, сообщает РИА Новости.

Родственники Ксении Дидух уже успели заказать отпевание, поминальный обед и выкопали могилу.

Когда женщине стало плохо, ей вызвали медиков. Они зафиксировали отсутствие пульса и прямую линию на кардиограмме. Через десять часов скорую пришлось вызвать снова: бабушка задышала, после этого ее отвезли в реанимацию.

Сейчас пенсионерка в сознании, общается с врачами и журналистами. Медики такое воскрешение объяснить не могут.

"Мы, наверное, не изучили еще все резервы человека… Я 20 лет работаю врачом-терапевтом, подобных случаев я еще не встречала", – сказала замглавврача Винницкой районной больницы Татьяна Катилова.

В октябре 2019 года американец в нагруднике с надписью "Jesus Saves" (Иисус спасет) перенес сердечный приступ во время марафона на 16 километров. Его спас другой участник забега по имени Иисус.

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