Бегуна в майке "Иисус спасет" спас Иисус

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Американец перенес сердечный приступ во время марафона на 16 километров, его спасли другие участники забега. Об этом сообщает издание Pioneer Press.

Молодой человек вышел на старт в нагруднике с надписью "Jesus Saves" (Иисус спасет). Такие слова он решил напечатать вместо своего имени, чтобы подчеркнуть свою веру в Бога.

Пострадавший признался, что перед стартом он чувствовал себя прекрасно, однако во время забега у него началась тахикардия. На середине дистанции его сердце остановилось, он упал и потерял сознание.

Американец испанского происхождения по имени Иисус (Jesus Bueno), который бежал рядом, сделал мужчине массаж сердца и искусственное дыхание. Позднее прибыли медики, которые доставили пострадавшего в больницу.

Спасенный бегун посчитал, что надпись на его майке оказалась пророческой. "Я просто счастлив, что Бог оказался там, где это произошло, где появились все эти замечательные люди. Как я уже сказал, я побежал, а потом вдруг незнакомцы спасли мне жизнь", – рассказал журналистам мужчина.

Ранее в США выпустили ограниченную партию эксклюзивных кроссовок Jesus Shoes со святой водой в подошве. Необычную обувь распродали за считанные минуты, хотя каждая пара стоила три тысячи долларов.

