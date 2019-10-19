Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

17:20

Бегуна в майке "Иисус спасет" спас Иисус

за рубежом

Фото: соцсети

Американец перенес сердечный приступ во время марафона на 16 километров, его спасли другие участники забега. Об этом сообщает издание Pioneer Press.

Молодой человек вышел на старт в нагруднике с надписью "Jesus Saves" (Иисус спасет). Такие слова он решил напечатать вместо своего имени, чтобы подчеркнуть свою веру в Бога.

Пострадавший признался, что перед стартом он чувствовал себя прекрасно, однако во время забега у него началась тахикардия. На середине дистанции его сердце остановилось, он упал и потерял сознание.

Американец испанского происхождения по имени Иисус (Jesus Bueno), который бежал рядом, сделал мужчине массаж сердца и искусственное дыхание. Позднее прибыли медики, которые доставили пострадавшего в больницу.

Спасенный бегун посчитал, что надпись на его майке оказалась пророческой. "Я просто счастлив, что Бог оказался там, где это произошло, где появились все эти замечательные люди. Как я уже сказал, я побежал, а потом вдруг незнакомцы спасли мне жизнь", – рассказал журналистам мужчина.

Ранее в США выпустили ограниченную партию эксклюзивных кроссовок Jesus Shoes со святой водой в подошве. Необычную обувь распродали за считанные минуты, хотя каждая пара стоила три тысячи долларов.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика