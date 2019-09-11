Скончался исполнитель главной роли в рок-опере "Иисус Христос – суперзвезда"

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Певец Джефф Фенхольт, получивший известность как первый исполнитель роли Иисуса в мюзикле "Иисус Христос – суперзвезда", скончался в США на 69-м году жизни. Он был найден мертвым в собственном доме, сообщает TMZ.

По данные издания, полиция не исключает "подозрительные" причины смерти. В последнее время Фенхольт имел проблемы со здоровьем.

"Иисус Христос – суперзвезда" – одна из самых известных рок-опер в мире, написанная композитором Эндрю Ллойдом Уэббером. 12 октября 1971 года на Бродвее в театре Mark Hellinger Theatre состоялась премьера расширенного сценического варианта мюзикла с Джеффом Фенхольтом в главной роли. В 1973 году рок-опера была экранизирована. За почти 50 лет существования рок-оперы, постановки шоу прошли на сценах 20 стран мира.

Фенхольт работал как приглашенный артист для компаний Capitol Records, Universal, Paramount, Polygram, Polydor, Decca, RCA. В начале 1980-х годов стал вокалистом американской группы "Bible Black", созданной двумя бывшими участникам "Rainbow" – басистом Крэйгом Грабером и барабанщиком Гэри Дрисколлом вместе с гитаристом Эндрю Макдоналдом.

Фенхольт также известен христианский активист. Актер рассказывал, что вера помогла ему избавиться от наркотической и алкогольной зависимости.

