Скончался исполнитель главной роли в рок-опере "Иисус Христос – суперзвезда"

Поделиться в социальных сетях:
Фото: соцсети
Певец Джефф Фенхольт, получивший известность как первый исполнитель роли Иисуса в мюзикле "Иисус Христос – суперзвезда", скончался в США на 69-м году жизни. Он был найден мертвым в собственном доме, сообщает TMZ.
По данные издания, полиция не исключает "подозрительные" причины смерти. В последнее время Фенхольт имел проблемы со здоровьем.
"Иисус Христос – суперзвезда" – одна из самых известных рок-опер в мире, написанная композитором Эндрю Ллойдом Уэббером. 12 октября 1971 года на Бродвее в театре Mark Hellinger Theatre состоялась премьера расширенного сценического варианта мюзикла с Джеффом Фенхольтом в главной роли. В 1973 году рок-опера была экранизирована. За почти 50 лет существования рок-оперы, постановки шоу прошли на сценах 20 стран мира.
Фенхольт работал как приглашенный артист для компаний Capitol Records, Universal, Paramount, Polygram, Polydor, Decca, RCA. В начале 1980-х годов стал вокалистом американской группы "Bible Black", созданной двумя бывшими участникам "Rainbow" – басистом Крэйгом Грабером и барабанщиком Гэри Дрисколлом вместе с гитаристом Эндрю Макдоналдом.
Фенхольт также известен христианский активист. Актер рассказывал, что вера помогла ему избавиться от наркотической и алкогольной зависимости.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: