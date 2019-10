В США создали кроссовки со святой водой в подошве

В США выпустили ограниченную партию эксклюзивных кроссовок Jesus Shoes со святой водой в подошве. Необычную обувь распродали за считанные минуты, хотя каждая пара стоила три тысячи долларов, передает телеканал Fox News.

Отмечается, что основой для Jesus Shoes послужили Nike Air Max 97s. Однако "Обувь Иисуса", пояснили разработчики, не имеет никакого отношения к известному бренду.

Особенность Jesus Shoes, сообщает телеканал, – воздушная подушка в подошве, наполненная водой из реки Иордан, которую освятил священник. Кроме того, на боковую поверхность кроссовок поместили аббревиатуру главы и стиха Евангелия от Матфея, где описывается эпизод хождения Иисуса Христа по воде.

На этом религиозные отсылки не заканчиваются: шнурки кроссовок продеты в имитацию креста, а стельки ярко-красного цвета, по замыслу создателей, должны напоминать о традиционной обуви Папы Римского.

По данным Fox News, Jesus Shoes продавались в коробках с изображением ангела и печати, похожей на папскую. Было выпущено менее 20 пар кроссовок со святой водой.

JESUS SHOES: A limited-edition sneaker, which is filled with holy water in the soles and blessed by a priest, sold out within minutes of its debut, despite each pair costing a whopping $3,000! https://t.co/RgOzvUkSZT