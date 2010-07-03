Московское метро выпустит лимитированную модель кроссовок

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Московский метрополитен выпустит лимитированную модель кроссовок совместно с японским ASICS. Выпуск назначен на октябрь 2019 года.

Новая модель появится на полках партнеров бренда и во флагманских магазинах метрополитена. В основе капсульной коллекции простой и практичный силуэт. На каждом кроссовке использованы цвета линий московского метро, на пятке есть стропа с логотипом столичного транспорта, на шнурках – традиционный для кроссовок лейс-лок с узнаваемой символикой.

Модель будет доступна в обычном и премиальном пэке. Дизайн разработал Артемий Лебедев.

"Кроссовки – это обувь XXI века, в которой удобно перемещаться в ритме современного мегаполиса, поэтому мы приняли решение участвовать в выпуске капсульной коллекции в партнерстве с крупнейшим мировым производителем спортивной одежды и обуви. Уже скоро наши пассажиры смогут приобрести уникальную модель кроссовок, вдохновленных цветами линий метро, в фирменных магазинах метрополитена прямо на станциях", – прокомментировала заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Приобрести кроссовки можно будет в фирменных магазинах метро на станциях "Маяковская" и "Трубная" и в селективной дистрибуции партнеров ASICS.

Также вместе с этими кроссовками будут выпущены брелоки "Тройка" особого дизайна.

Ранее появилась карта "Тройка", посвященная выставке "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ имени Пушкина. Дизайн выполнен по мотивам картин "Голубые танцовщицы" Эдгара Дега и "Нападение ягуара на лошадь" Анри Руссо.

