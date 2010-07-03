В Роскачестве рассказали, как выбрать кроссовки для бега

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Специалисты Роскачества посоветовали выбирать кроссовки для бега, учитывающие ваш вес, пол, постановку стопы, с дышащим сетчатым верхом, подошвой из резины. Рекомендации опубликованы на сайте организации.

"Для бега осенью, весной или зимой, когда много осадков, подходят кроссовки с мембранной тканью гортекс. Она помогает им не промокать и хорошо проветриваться", – говорится в сообщении.

Особое внимание стоит уделять подошве. "Для стадионов и асфальта необходима ровная, относительно мягкая подошва с амортизацией. Для бега по пересеченной местности подошва должна быть жестче, на ней обычно есть разные выступы – грунтозацепы, обеспечивающие жесткое сцепление с поверхностью тропы и защищающие стопу от острых камней и коряг", – указали в организации.

При примерке кроссовок во время покупки эксперты советуют убедиться, что обувь плотно прилегает к ноге. Пальцы ног не должны упираться ни в переднюю, ни в верхнюю часть обуви.

Хранить кроссовки рекомендуется сухими и чистыми, стирать следует в стиральной машине. Сушить эксперты советуют вдали от источников тепла, иначе это может их деформировать. Внутрь можно положить салфетки или бумажные полотенца. Менять кроссовки следует после 0,5-1 тысячи километров с момента первой пробежки.

"Простые решения": кроссовки – и в мир, и в пир

Ранее обозреватель Москвы 24, фитнес-тренер и телеведущий Эдуард Каневский рекомендовал использовать "кроссовки-внедорожники" в межсезонье. Это большая группа спортивной обуви для тренировок в разных условиях: горная местность, степь, грунт. Однако такие кроссовки нельзя использовать круглогодично, так как они сделаны из более плотного материала, они тяжелее и являются крайней мерой в тренировках именно в непогоду. Людям, которые не просто бегают, а готовятся к соревнованиям, например, Московскому марафону, в хорошую погоду обязательно нужно использовать обычные тренировочные кроссовки.