В Роскачестве рассказали, как выбрать кроссовки для бега

Специалисты Роскачества посоветовали выбирать кроссовки для бега, учитывающие ваш вес, пол, постановку стопы, с дышащим сетчатым верхом, подошвой из резины. Рекомендации опубликованы на сайте организации.
"Для бега осенью, весной или зимой, когда много осадков, подходят кроссовки с мембранной тканью гортекс. Она помогает им не промокать и хорошо проветриваться", – говорится в сообщении.
Особое внимание стоит уделять подошве. "Для стадионов и асфальта необходима ровная, относительно мягкая подошва с амортизацией. Для бега по пересеченной местности подошва должна быть жестче, на ней обычно есть разные выступы – грунтозацепы, обеспечивающие жесткое сцепление с поверхностью тропы и защищающие стопу от острых камней и коряг", – указали в организации.
При примерке кроссовок во время покупки эксперты советуют убедиться, что обувь плотно прилегает к ноге. Пальцы ног не должны упираться ни в переднюю, ни в верхнюю часть обуви.
Хранить кроссовки рекомендуется сухими и чистыми, стирать следует в стиральной машине. Сушить эксперты советуют вдали от источников тепла, иначе это может их деформировать. Внутрь можно положить салфетки или бумажные полотенца. Менять кроссовки следует после 0,5-1 тысячи километров с момента первой пробежки.
"Простые решения": кроссовки – и в мир, и в пир
Ранее обозреватель Москвы 24, фитнес-тренер и телеведущий Эдуард Каневский рекомендовал использовать "кроссовки-внедорожники" в межсезонье. Это большая группа спортивной обуви для тренировок в разных условиях: горная местность, степь, грунт. Однако такие кроссовки нельзя использовать круглогодично, так как они сделаны из более плотного материала, они тяжелее и являются крайней мерой в тренировках именно в непогоду. Людям, которые не просто бегают, а готовятся к соревнованиям, например, Московскому марафону, в хорошую погоду обязательно нужно использовать обычные тренировочные кроссовки.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.