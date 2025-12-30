02:36Политика
США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане
Фото: depositphotos/Lindasj2
Американские военнослужащие нанесли еще один удар по судну наркоторговцев в международных водах Тихого океана. Об этом сообщает Южное командование ВС США.
"Разведка подтвердила, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по незаконному обороту наркотиков", – говорится в заявлении военных.
В результате удара были убиты двое наркотеррористов. Никто из американских солдат не пострадал.
Ранее военнослужащие США нанесли удар по судну в международных водах в восточной части Тихого океана, которое якобы использовалось членами наркокартелей. В результате атаки была подтверждена гибель 1 человека.
Пентагон объявил о новой операции против наркотеррористов под названием Southern Spear (Южное Копье) в ноябре этого года. Главная цель инициативы – ликвидировать наркотеррористов в Западном полушарии.