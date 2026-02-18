Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в мессенджере Max.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. Но есть повреждения объектов инфраструктуры.

Также в результате падения фрагментов сбитых воздушных целей произошло возгорание на кровле многоквартирного дома в Белгороде. Пожар был оперативно ликвидирован.

Гладков подчеркнул, что аварийные и оперативные службы занимаются ликвидацией последствий обстрела.

Ранее ребенок пострадал в результате атаки украинских беспилотников на Севастополь. Отмечается, что ударной волной от сбитого дрона выбило окна в одном из частных домов. В результате 9-летнему мальчику осколками посекло ноги. Он был госпитализирован.