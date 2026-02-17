Телеканал Москва 24 победил в двух номинациях премии "Большая цифра"

Фото: АО "Москва Медиа"

Телеканал Москва 24 одержал победу в двух номинациях премии "Большая цифра".

Церемония награждения XVII Национальной премии в области многоканального цифрового телевидения "Большая цифра" состоялась 17 февраля в рамках медиафорума CSTB.PRO.MEDIA. Премия объединяет ключевых игроков рынка, а также дает шансы заявить новейшие технологии, услуги и контент среди операторов и абонентов сетей многоканального цифрового ТВ и стриминговых платформ.

В номинации "Лучшее инновационное решение для OTT-вещания телеканалов или VOD" награду получил "Телепорт М24. Версия 2.0" – это модернизированная версия телевизионных медиастанций, которые телеканал Москва 24 разработал и установил в 2024 году. Они позволяют корреспондентам выходить в прямой эфир без участия съемочной группы.

Главный продюсер медиахолдинга "Москва Медиа" Дмитрий Грачев указал на то, что "Телепорт М24" отлично показал себя в работе, помогая корреспондентам выходить в прямой эфир.

"Я благодарю команду, которая работала над проектом, за то, что наш замысел реализовался в самом лучшем варианте", – подчеркнул Грачев.

Кроме того, телеканал победил в номинации "Новости и бизнес" по итогам зрительского голосования. Главный редактор Дмитрий Щугорев отметил, что это важная премия, и что Москва 24 не первый год развивается "неразрывно и синхронно" вместе с цифровыми СМИ.

"И получить оценку именно в новостной номинации особенно показательно в эту эпоху развития медиаиндустрии", – заключил он.

Победители премии определились по итогам зрительского голосования, а также по итогам выбора жюри. Награда вручалась за достижения в области современного телевидения и мультимедийных ресурсов.

Были номинированы компании, которые представили инновационные технологии, оригинальные фильмы и сериалы собственного производства, выпущенные в 2025 году. Всего в премии принял участие 261 проект.

Ранее телеканал Москва 24 и институт "Первая Академия медиа" РЭУ имени Г. В. Плеханова запустили первую мастерскую новостных телеведущих. Проект, предназначенный для студентов вуза, получил название "Мастерская М24". В ней будут рады молодым, амбициозным и любопытным будущим профессионалам. В ходе занятий им помогут сделать первые шаги в карьере.

