Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 22:31

Общество

Телеканал Москва 24 победил в двух номинациях премии "Большая цифра"

Фото: АО "Москва Медиа"

Телеканал Москва 24 одержал победу в двух номинациях премии "Большая цифра".

Церемония награждения XVII Национальной премии в области многоканального цифрового телевидения "Большая цифра" состоялась 17 февраля в рамках медиафорума CSTB.PRO.MEDIA. Премия объединяет ключевых игроков рынка, а также дает шансы заявить новейшие технологии, услуги и контент среди операторов и абонентов сетей многоканального цифрового ТВ и стриминговых платформ.

В номинации "Лучшее инновационное решение для OTT-вещания телеканалов или VOD" награду получил "Телепорт М24. Версия 2.0" – это модернизированная версия телевизионных медиастанций, которые телеканал Москва 24 разработал и установил в 2024 году. Они позволяют корреспондентам выходить в прямой эфир без участия съемочной группы.

Главный продюсер медиахолдинга "Москва Медиа" Дмитрий Грачев указал на то, что "Телепорт М24" отлично показал себя в работе, помогая корреспондентам выходить в прямой эфир.

"Я благодарю команду, которая работала над проектом, за то, что наш замысел реализовался в самом лучшем варианте", – подчеркнул Грачев.

Кроме того, телеканал победил в номинации "Новости и бизнес" по итогам зрительского голосования. Главный редактор Дмитрий Щугорев отметил, что это важная премия, и что Москва 24 не первый год развивается "неразрывно и синхронно" вместе с цифровыми СМИ.

"И получить оценку именно в новостной номинации особенно показательно в эту эпоху развития медиаиндустрии", – заключил он.

Победители премии определились по итогам зрительского голосования, а также по итогам выбора жюри. Награда вручалась за достижения в области современного телевидения и мультимедийных ресурсов.

Были номинированы компании, которые представили инновационные технологии, оригинальные фильмы и сериалы собственного производства, выпущенные в 2025 году. Всего в премии принял участие 261 проект.

Ранее телеканал Москва 24 и институт "Первая Академия медиа" РЭУ имени Г. В. Плеханова запустили первую мастерскую новостных телеведущих. Проект, предназначенный для студентов вуза, получил название "Мастерская М24". В ней будут рады молодым, амбициозным и любопытным будущим профессионалам. В ходе занятий им помогут сделать первые шаги в карьере.

Читайте также


общество

Главное

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика