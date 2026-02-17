Путин подписал указ о назначении судей в 66 регионах России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин назначил судей районных, арбитражных, военных и других судов в 66 регионах России. Соответствующий указ президента размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, зампредседателя Санкт-Петербургского городского суда стала Наталья Кузнецова на срок в 6 лет.

Также назначаются новые председатели и их заместители в районных судах некоторых регионов и городов. Кадровые изменения коснулись Пермского и Приморского края, Иркутской, Курской, Новосибирской, Оренбургской, Псковской, Самарской, Тюменской областей и других регионов.

Кроме того, новые судьи кассационных и арбитражных судов, а также военных судов появятся в исторических субъектах. К примеру, судьей Донецкого гарнизонного военного суда будет Камалутдин Рабаданов.

Вместе с тем были заменены представители главы государства в квалификационных коллегиях судей в Запорожской и Владимирской областях, в Башкортостане и Чукотском автономном округе.

Ранее председатель Верховного суда России Игорь Краснов сообщал, что кадровые изменения на некоторых значимых должностях в российской судебной системе мотивированы стремлением к повышению эффективности ее работы.

Он уточнил, что все перестановки носят не конъюнктурный, а комплексный характер. По словам Краснова, судебная система представляет собой живой организм и не может оставаться статичной.

