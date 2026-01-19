Краснов объяснил кадровые изменения в судебной системе России

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Кадровые изменения на некоторых значимых должностях в российской судебной системе мотивированы стремлением к повышению эффективности ее работы. Об этом председатель Верховного суда (ВС) России Игорь Краснов сообщил в интервью газете "Коммерсант".

Комментируя назначение нового гендиректора Судебного департамента, главы Совета судей РФ и начальников ряда управлений ВС, Краснов уточнил, что все перестановки носят не конъюнктурный, а комплексный характер.

Он отметил, что судебная система представляет собой живой организм и не может оставаться статичной. По его словам, изменения не являются показателем утраты преемственности, однако приток в систему новых компетентных специалистов крайне важен.

Кадровая политика напрямую зависит от корректировок в структуре правовых отношений и цифровой трансформации различных сфер жизни, добавил председатель Верховного суда.

Ранее инстанция разработала документ, определяющий ключевые направления развития цифрового сопровождения судебной деятельности. В частности, это коснется дальнейшего формирования электронного судопроизводства, расширения функционала личного кабинета участников процессов, совершенствования системы электронных уведомлений и внедрения других сервисов.