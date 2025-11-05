Краснов заявил о необходимости единообразной судебной практики в РФ

Фото: пресс-служба Верховного суда РФ

Россия нуждается в единообразной судебной практике, которая бы обеспечивала конституционную законность и правопорядок. Об этом заявил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов в своем первом интервью после назначения на эту должность.

Он добавил, что судебной власти также необходимо поддерживать высокий уровень доверия граждан к правосудию.

"На авторитет судебной власти влияет многое, начиная от безупречной репутации судей, качества выносимых ими актов до общего профессионализма судейского корпуса и в целом отношения к людям, для которых суды – часто последняя надежда найти справедливость", – приводит слова Краснова ТАСС.

Глава Верховного суда назвал ключевым вектором развития судебной системы утверждение справедливости и службу гражданам и государству. При этом недостаточность единства правоприменения остается актуальной проблемой российской судебной системы. По словам Краснова, многочисленные пересмотры судебных актов не способствуют уважению судебной власти.

Совет Федерации назначил Краснова, занимавшего должность генерального прокурора, председателем Верховного суда России в сентябре этого года. Данное решение было принято единогласно на пленарном заседании.

Как заключил профильный комитет СФ по конституционному законодательству и госстроительству, кандидатура Краснова ответила всем требованиям, согласно конституции и закону о статусе судей. Он был назначен на данную должность на шесть лет.