Секретарем пленума ВС РФ стал судья Олег Зателепин

Фото: rapsinews.ru/Владимир Бурно

Новым секретарем пленума Верховного суда (ВС) РФ стал судья Олег Зателепин. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на постановление, принятое пленумом под председательством главы инстанции Игоря Краснова.

Зателепин – доктор юридических наук, профессор и судья высшего квалификационного класса. Он был назначен судьей ВС РФ в июне 2014 года. Также занимает должность в Судебной коллегии по уголовным делам.

В декабре 2022 года на X съезде судей Зателепин стал одним из заместителей председателя Высшей экзаменационной комиссии, которая принимает экзамены у кандидатов на должность судей.

При этом новый секретарь пленума неоднократно участвовал в разработке постановлений. Например, в сентябре 2018-го он представил на пленуме документ, направленный на борьбу с необоснованным привлечением к уголовной ответственности за репосты в интернете.

Должность секретаря пленума освободилась после того, как ранее занимавший этот пост Виктор Момотов ушел в отставку 26 сентября. Покинуть место он был вынужден после иска Генпрокуратуры о конфискации активов его близких на сумму 9 миллиардов рублей. Решение было связано с нарушением антикоррупционного законодательства.

По версии стороны обвинения, Момотов игнорировал ограничения и запреты, проводя предпринимательскую деятельность, будучи в должности судьи. Вместе с тем Генпрокуратура попросила приобщить к делу материалы, в которых содержится информация о привлечении несовершеннолетних к проституции в отелях Marton.

