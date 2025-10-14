В фигурирующих в деле экс-судьи Момотова отелях "Мартон" была организована проституция

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Представитель Генпрокуратуры России во время судебного заседания по иску к бывшему судье Верховного суда РФ Виктору Момотову попросил приобщить к делу материалы, в которых содержится информация о привлечении к занятии проституцией несовершеннолетних в отелях "Мартон". Об этом сообщает ТАСС из зала Останкинского суда.

"Прошу приобщить постановления о возбуждении уголовных дел, а также приговоры по организации проституции в сети отелей "Мартон" в Нижнем Новгороде, Волгограде и Калининграде", – заявил гособвинитель.

В конце сентября Генпрокуратура России попросила изъять у Момотова 95 объектов недвижимости на сумму в размере 9 миллиардов рублей в связи с нарушением антикоррупционного закона. Также был подан иск с требованием конфисковать зарегистрированную на краснодарского представителя криминалитета Андрея Марченко недвижимость.

Выяснилось, что Момотов в период исполнения функций по отправлению правосудия указанные обязанности не соблюдал, запреты и ограничения игнорировал. Одновременно с этим судья осуществлял на территории нескольких регионов страны незаконную предпринимательскую деятельность.

В частности, Момотов сотрудничал с организаторами преступной группировки "Покровские" для развития собственного гостиничного бизнеса. Кроме того, судья незаконно взыскал с бюджета Краснодара более 100 миллионов рублей по фиктивному спору.

Помимо этого, Момотов фактически является совладельцем сети бизнес-отелей "Мартон", которую он создал вместе с Марченко. Сеть отелей была создана за счет имущества, которое судья помог легализовать. Она включает в себя 40 комфортабельных комплексов. При этом гостиницы были введены в эксплуатацию под видом индивидуальных жилых домов и с нарушением целевого назначения участков.

Спустя время Марченко был арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Момотову же был ограничен выезд из России.

