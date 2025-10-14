Дело закрыто против подозреваемого в хищении у фонда содействия инновациям Демченко

Фото: ТАСС/Алексей Потицкий

В Санкт-Петербурге прекращено уголовное преследование бывшего консультанта ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" Вячеслава Демченко, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие материалы.

Уточняется, что Демченко допрашивали по делу гендиректора "Центра строительных материалов и технологий (ЦСМиТ) "Инфосмит" Константина Дмитриева. Производство было прекращено в связи с его непричастностью.

Адвокат экс-консультанта Александр Карабанов подтвердил информацию о прекращении уголовного преследования, но комментировать ситуацию отказался. Он сослался на тайну предварительного следствия и адвокатскую тайну.

Ранее Дмитриев был арестован по делу о хищении у указанного фонда 30 миллионов рублей. По данным следствия, он частично признал вину по делу о мошенничестве, на основании его показаний задержали Демченко.

Последний рассказал, что оказывал услуги Дмитриеву. Тем не менее ему не предъявили обвинение и не избрали меру пресечения.