Глава "Инфосмит" арестован по делу о хищении 30 млн рублей

Фото: Rutube/ИНФОСМИТ/Константин Дмитриев

Гендиректор "Центра строительных материалов и технологий (ЦСМиТ) "Инфосмит" Константин Дмитриев арестован по делу о хищении 30 миллионов рублей у ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере", сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Согласно документам, с 1 января 2023 по 6 декабря 2024 года Дмитриев, действуя по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, заключил от имени общества с указанным фондом договор о получении денег в форме гранта в размере 30 миллионов рублей.

Затем он с соучастниками, по данным следствия, использовали служебное положение и создали фиктивные документы, в которых указали ложную информацию об исполнений условий договора гранта. Эти документы они предоставили в фонд, похитив выделенные ЦСМиТ "Инфосмит" средства.

Уголовное дело против некоторых чиновников Санкт-Петербурга, которым Дмитриев мог потенциально давать взятки за выделенные его компании субсидии, выделено в отдельное производство. Он "дал частично признательные показания" по делу о мошенничестве, чтобы заключить сделку со следствием, "указав на потенциальных соучастников в надежде смены меры пресечения" с заключения под стражу на домашний арест, говорится в материалах.

Кроме того, на основании показаний Дмитриева правоохранители задержали бывшего консультанта фонда Вячеслава Демченко. Во время допроса в качестве подозреваемого фигурант дела вину в хищении денег фонда не признал.

При этом он рассказал следователям, что действительно оказывал Дмитриеву консультационные услуги, а до увольнения сопровождал его заявку на получение от фонда субсидий на безвозмездной основе.

"Встретившись в Москве с Демченко Дмитриев передал ему наличные денежные средства в сумме 3 миллиона рублей, что составляет 10% от полученной "Инфосмит" суммы субсидий", – указано в показаниях бизнесмена.

Обвинение Демченко не предъявлялось, мера пресечения не избиралась.

Ранее задержали главу Центра управления регионом (ЦУР) Петербурга Елену Никитину. По версии следствия, в 2020–2021 годах руководство агентства телерадиовещания Петербурга и представитель частного фонда заключили договоры об информационном сопровождении в интернете.

Представитель фонда не делал публикаций, но предоставлял документы о выполненных обязательствах в полном объеме. Руководство агентства, зная об этом, перечислило фонду 37,2 миллиона рублей.

Спустя время суд арестовал Никитину по обвинению в хищении средств. Запрет определенных действий избран депутату Заксобрания Санкт-Петербурга Александру Малькевичу, домашний арест – главе Фонда культуры, семьи и детства Санкт-Петербурга Сергею Кожокару, заключение под стражу – блогеру Николаю Камневу и замгендиректору телеканала "Санкт-Петербург" Сергею Сырову.