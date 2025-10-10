Суд арестовал главу ЦУР Петербурга Никитину по делу о хищении 37 млн рублей

Фото: vk.com/slypet

Столичный суд арестовал главу Центра управления регионом (ЦУР) Санкт-Петербурга Елену Никитину по обвинению в хищении 37 миллионов рублей, передает РИА Новости со ссылкой на решение инстанции.

Кроме того, в рамках этого же дела суд избрал запрет определенных действий для депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Александра Малькевича. Фигуранту, в частности, запрещено общаться с участниками процесса, а также приближаться более чем на 50 метров к зданиям фигурирующих в деле компаний.

Также под домашний арест на два месяца в рамках данного дела был отправлен глава Фонда культуры, семьи и детства Санкт-Петербурга Сергей Кожокар. Вместе с тем суд решил поместить под стражу блогера Николая Камнева и заместителя генерального директора телеканала "Санкт-Петербург" Сергея Сырова.

О задержании Никитиной стало известно 10 октября. Главу ЦУР задержали в Петербурге, но позже доставили в Москву. Всего по делу проходили пять человек.

По данным следствия, в 2020–2021 годах руководство агентства телерадиовещания Петербурга и представитель частного фонда заключили договоры об информационном сопровождении в Сети.

При этом представитель фонда не делал публикаций, но предоставлял документы о выполненных обязательствах в полном объеме. Руководство агентства, зная об этом, перечислило фонду 37,2 миллиона рублей.

