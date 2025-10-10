Форма поиска по сайту

10 октября, 13:38

Политика
ТАСС: в Петербурге задержали главу Центра управления регионом Елену Никитину

В Петербурге задержали главу Центра управления регионом Елену Никитину – СМИ

Фото: vk.com/slypet

Главу Центра управления регионом (ЦУР) Елену Никитину задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Однако детали задержания инсайдер разгласить отказался. Известно, что Никитину уже доставили в Москву, где будут продолжены следственные действия и избрана мера пресечения.

ЦУР Санкт-Петербурга, открытый в ноябре 2020 года, является подразделением городского правительства. Он отвечает за взаимодействие граждан с властями по вопросам улучшения городской среды и повышения качества жизни.

Ранее главе Владимира Дмитрию Наумову предъявили обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он вступил в сговор с двумя жителями Подмосковья, чтобы содействовать их незаконной похоронной деятельности.

Взамен Наумов получил взятку в размере не менее 1,1 миллиона рублей. В его доме и на работе прошли обыски, изъяты деньги, украшения и автомобиль. Наумов отправлен в СИЗО.

политикарегионы

