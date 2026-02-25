Правительство России поддержало введение постоплаты парковок

Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

Российское правительство выступило в поддержку внедрения системы постоплаты на парковках, сообщил председатель кабмина Михаил Мишустин, выступая с отчетом за 2025 год в Госдуме.

"Мы поддерживаем такой подход. Имеется в виду – сутки сделать (на оплату. – Прим. ред.), потому что это очень удобно людям", – пояснил премьер-министр.

Минтранс России также разработал и другие изменения в законодательство, продолжил политик. Они касаются организации и администрирования парковочных мест, включая внедрение постоплаты за парковочные сессии.

Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму уже в этом году. В настоящее время, как уточнил Мишустин, идет процесс доработки формулировок документа.

В случае принятия инициативы поправки будут внесены в закон об организации дорожного движения в России. Такая мера снизит число штрафов для автомобилистов, которые не успевают оплатить стоянку за отведенное время, и позволит повысить платежную дисциплину.

При этом срок оплаты будет устанавливаться регионами. Например, в Москве перечислить средства за парковку необходимо в течение 5 минут, покинуть место нужно за аналогичное количество времени после завершения сессии.

В Санкт-Петербурге время на оплату составляет 15 минут, а покинуть парковку следует не позднее чем через 10 минут после окончания стоянки.

