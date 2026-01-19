Форма поиска по сайту

19 января, 15:46

Политика

В ГД внесен проект о бесплатной парковке для многодетных семей по всей России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение палаты парламента проект закона о бесплатной парковке для многодетных семей по всей России. Документ размещен в думской электронной базе.

"Взимание платы за пользование платной парковкой не допускается в отношении одного транспортного средства, принадлежащего на праве собственности одному из родителей многодетной семьи в порядке, установленном правительством РФ", – говорится в сопроводительных документах к законопроекту.

В пояснительной записке уточняется, что устанавливаемый кабмином порядок будет регламентировать создание системы, которая позволит реализовать право на бесплатную парковку для многодетной семьи в каждом субъекте страны. При этом она не будет зависеть от особенностей регионального законодательства.

Авторы инициативы считают, что нововведение снизит финансовую нагрузку на многодетные семьи и обеспечит равенство гарантий для них на всей территории России.

Ранее парламентарии предложили обеспечивать семьи с пятью и более детьми жильем за счет средств федерального бюджета. Кроме того, они выдвинули идею обеспечить их медицинским полисом, который включал бы расширенный список медуслуг, в том числе стоматологические.

Ежегодный отпуск многодетным предложили увеличить на 14 дней

